ROMA (ITALPRESS) – Tredici pusher arrestati in undici diversi interventi, tre clienti segnalati alla Prefettura e circa mezzo chilo di droga sequestrata. È il bilancio di una serie di controlli antidroga condotti dalla Polizia di Stato tra i vari quartieri di Roma e il litorale. A sud della Capitale, tra i quartieri Morena, Portuense, Laurentina e Ostiense, gli agenti hanno bloccato diversi spacciatori che operavano direttamente dall’auto. In zona Romanina sono state fermate quattro persone a bordo di due vetture – una delle quali a noleggio – che procedevano a passo d’uomo e con le quattro frecce accese in attesa dei clienti: sequestrate dosi di hashish, cocaina e crack oltre a 400 euro in contanti. Alla Laurentina una 24enne albanese ha tentato la fuga in auto lanciando dal finestrino 20 dosi di crack e cocaina, ma è stata raggiunta e trovata con oltre mille euro. In zona Portuense un giovane è stato fermato in auto con oltre 80 dosi, mentre all’Appio un 31enne romano è stato bloccato mentre faceva la spola in scooter tra due appartamenti con 280 involucri di cocaina e crack. Altre quattro persone, tra i 23 e i 68 anni, sono finite in manette nella zona nord – tra Fidene, Ponte Milvio e San Basilio – mentre trasportavano droga in auto: recuperati più di 100 grammi di cocaina e oltre 4 mila euro.

Sul litorale, infine, lungo l’asse tra Fiumicino e Civitavecchia, gli spacciatori organizzavano le consegne a domicilio tramite app di messaggistica e nascondevano la droga in casa dentro barattoli di integratori, scatole di cioccolatini e cassette di sicurezza. In questo caso i poliziotti hanno recuperato altri 200 grammi tra hashish e cocaina e un bilancino di precisione. Tutti gli arresti sono stati convalidati dal giudice.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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