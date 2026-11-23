ROMA (ITALPRESS) – La sanità di prossimità della ASL Roma 4 compie un passo decisivo e completa la sua rete territoriale. Lo rende noto la Regione Lazio, sottolineando in una nota che, con l’inaugurazione del quarto Ospedale di Comunità a Santa Marinella, in via Aurelia 455, l’Azienda garantisce ora un presidio intermedio in ciascuno dei suoi distretti sanitari: la nuova struttura del Distretto 1 va infatti ad affiancarsi a quelle già attive ad Anguillara Sabazia, Ladispoli e Rignano Flaminio.

Una giornata chiave per l’intero territorio, segnata anche dal taglio del nastro delle Case della Comunità di Santa Marinella e Trevignano Romano, alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e della direttrice generale della ASL Roma 4, Rosaria Marino.

Il potenziamento della rete nasce da un investimento mirato sull’edilizia e sui servizi sanitari del territorio: l’intervento per l’Ospedale di Comunità vale circa 2,49 milioni di euro all’interno dei 5,88 milioni stanziati dal Piano operativo regionale per i tre presidi inaugurati, con un contributo complessivo di 4,02 milioni di risorse PNRR. Al centro della riorganizzazione c’è l’idea di non lasciare mai soli pazienti e caregiver nei passaggi più delicati del percorso di cura. Pensato come ponte sicuro tra il ricovero ospedaliero e il rientro al proprio domicilio, il nuovo Ospedale di Comunità di Santa Marinella dispone di 15 posti letto programmati dalla Regione. Secondo quanto previsto dalla Carta dei servizi, la struttura accoglie degenze fino a 30 giorni con assistenza infermieristica 24 ore su 24. L’accesso può essere attivato direttamente dal reparto ospedaliero al momento delle dimissioni oppure su proposta di un professionista del territorio, a partire dal medico di famiglia: un percorso costruito insieme al paziente, al suo medico e a chi lo assiste, che integra anche interventi riabilitativi mirati al recupero dell’autonomia e della mobilità.

Sul fronte dell’assistenza primaria, i due nuovi presìdi territoriali sono già operativi con visite, controlli e prestazioni infermieristiche. Nella Casa della Comunità di Santa Marinella, in via della Libertà 61, i volumi di attività sono più che triplicati rispetto alla precedente struttura: si è passati da 180 a 600 prestazioni al mese, un incremento sostenuto dall’attivazione di nuove specialità come odontoiatria, neurologia e urologia. Accanto a questi ambulatori, medici di famiglia e specialisti lavorano in sinergia nella presa in carico delle persone con diabete di tipo 2, attraverso un percorso integrato che include controlli cardiologici e oculistici per intercettare precocemente eventuali complicanze. A fare da bussola per i cittadini c’è il Punto Unico di Accesso, aperto dal lunedì al sabato per orientare le famiglie tra servizi sanitari e sociali, inclusa l’assistenza domiciliare. A Trevignano Romano, dove la Casa della Comunità di via degli Asinelli 7 aveva già avviato i primi servizi, la struttura eroga prestazioni mediche e infermieristiche con la presenza dei medici di famiglia dal lunedì al venerdì. Accanto all’attività medica, l’ambulatorio infermieristico è attrezzato anche per il trattamento delle ferite complesse e l’assistenza alle persone con stomia, affiancato dal servizio di telerefertazione cardiologica, che permette di eseguire l’esame direttamente in sede ricevendo il referto redatto a distanza dallo specialista.

– Foto Regione Lazio –

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