ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta, alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del direttore nazionale delle emergenze di Protezione Civile Luigi D’angelo, del Vice Capo di Gabinetto di Roma Capitale con delega alla Protezione Civile e alla Sicurezza Giuseppe Napolitano e del Comandante dei Vigili del Fuoco di Roma Adriano De Acutis, la presentazione dei risultati della Campagna Antincendio Boschivo 2026 di Roma Capitale, conclusasi alla fine di ottobre.

All’incontro, organizzato anche grazie al coordinamento della Direzione generale di Roma Capitale, hanno partecipato anche i rappresentanti delle strutture capitoline impegnate nelle attività di prevenzione e contrasto degli incendi e delle associazioni di volontariato della Protezione Civile.

Il bilancio della campagna evidenzia una riduzione del 16% degli incendi rispetto al 2025, passati da 569 a 478, a fronte di un aumento degli avvistamenti di colonne di fumo, saliti da 116 a 134. Dati che testimoniano il rafforzamento delle attività di monitoraggio e prevenzione sul territorio. Tra gli interventi realizzati figurano l’installazione di nuovi idranti stradali e la manutenzione di quelli esistenti, con un investimento di 4,7 milioni di euro, l’aggiornamento delle cartografie, il monitoraggio aereo attraverso 9 droni, il raddoppio delle telecamere ad alta definizione e l’intensificazione dei controlli sulle aree a rischio incendio, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini. Parallelamente, Roma Capitale ha potenziato il sistema di risposta alle emergenze, che può contare su circa 3.000 operatori e volontari e 40 associazioni di Protezione Civile. I mezzi a disposizione sono triplicati tra il 2023 e il 2025 e nel corso del 2026 sono stati ulteriormente incrementati.

In occasione della presentazione sono stati consegnati alle associazioni di volontariato sei nuovi pick-up antincendio dotati di cisterne da 750 litri, un’autobotte da 3.000 litri con due cannoni ad acqua e quattro mezzi completamente revisionati e modernizzati, che saranno impiegati nella campagna antincendio 2027. Il sistema capitolino dispone inoltre delle attrezzature necessarie per allestire un campo di accoglienza per 250 persone e un campo attrezzato per i soccorritori. Rafforzati anche gli strumenti normativi per i controlli, le sanzioni e gli interventi nei confronti dei proprietari inadempienti.

“I risultati della campagna antincendio 2026 dimostrano che gli investimenti nella prevenzione e nel rafforzamento della Protezione Civile stanno producendo effetti concreti. La riduzione del 16% degli incendi è un risultato importante, soprattutto per una città estesa e ricca di aree verdi come Roma, sempre più esposta agli effetti dei cambiamenti climatici. Abbiamo triplicato i mezzi, investito nelle tecnologie di monitoraggio e rafforzato la capacità di intervento, grazie anche allo straordinario contributo delle associazioni di volontariato. Continueremo su questa strada, perché proteggere il territorio significa innanzitutto anticipare i rischi e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Voglio ringraziare tutte le donne e gli uomini che ogni giorno lavorano per la sicurezza della nostra città, rivolgendo un pensiero particolare ai volontari e al Vigile del Fuoco rimasti gravemente feriti nell’incendio di Cinecittà-Torre Spaccata del 2024. Un ringraziamento speciale va infine al Comandante Adriano De Acutis, che conclude il suo incarico a Roma dopo aver svolto un lavoro prezioso, per il quale tutta la città gli è profondamente riconoscente”, ha dichiarato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

– Foto ufficio stampa Roma Capitale –

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