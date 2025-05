Rinvenuta nel Campus Universitario di Catanzaro una bomba tedesca della seconda guerra mondiale

CATANZARO (ITALPRESS) – Rinvenuta, nel cantiere del Campus Universitario di Catanzaro, una bomba da mortaio tedesca della seconda guerra mondiale. Intervengono gli Artificieri dei Carabinieri per l’immediata bonifica. L’ordigno è stato trovato all’interno di un cantiere, per la realizzazione delle residenze universitarie, da parte di personale di una ditta specializzata nella bonifica sistematica per l’individuazione di ordigni bellici, nel Campus dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, nei pressi degli impianti sportivi.

I Carabinieri della Stazione di Catanzaro Santa Maria, ricevuta la segnalazione, si sono recati immediatamente sul posto. Constatata la presenza dell’ordigno, hanno richiesto l’intervento degli artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro, che data la vicinanza del Policlinico Universitario e del complesso Universitario di Germaneto, dopo aver informato la Prefettura di Catanzaro, per ragioni urgenti di ordine e sicurezza pubblica, hanno proceduto alle operazioni di messa in sicurezza dell’ordigno. La bomba è stata rimossa dagli specialisti dell’Arma dei Carabinieri ed è stata fatta “brillare” presso una cava, scongiurando ogni altro eventuale pericolo.

