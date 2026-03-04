Rientrano studenti calabresi da Dubai, Micheli “Felice di riabbracciarli”

CATANZARO (ITALPRESS) – L’assessore all’Istruzione della Regione Calabria, Eulalia Micheli, esprime profonda soddisfazione e sollievo per il rientro, degli studenti calabresi rimasti bloccati a Dubai a seguito del conflitto esploso in Medio Oriente. I ragazzi si trovavano negli Emirati Arabi Uniti nell’ambito di un progetto formativo internazionale legato alle attività dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, un’esperienza di alto valore educativo volta ad approfondire i temi della cooperazione, della pace e delle dinamiche globali. “Sono stati giorni di grande apprensione per le famiglie, per la scuola e per tutta la comunità. Fin dal primo momento – dichiara l’assessore all’istruzione – ho seguito con la massima attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo un contatto continuo con le istituzioni scolastiche coinvolte e accompagnando, in silenzio e con discrezione, tutte le fasi del rientro, data la delicatezza e la complessità del momento. Fortunatamente, grazie al costante lavoro di coordinamento tra le autorità coinvolte, la dirigenza scolastica e le rappresentanze diplomatiche, i nostri studenti sono potuti rientrare sani e salvi. A loro, ai docenti accompagnatori, alle famiglie e a tutte le istituzioni coinvolte va il mio più sentito ringraziamento per la responsabilità e la compostezza dimostrate in una situazione complessa e delicata”.

“Sono particolarmente orgogliosa – prosegue Micheli – di come i ragazzi abbiano affrontato questo momento difficile, mostrando maturità e senso di responsabilità. Ringrazio tutte le istituzioni che si sono occupate della loro permanenza e del loro rientro, garantendo assistenza e supporto costanti. Questa esperienza – ribadisce infine l’assessore Micheli -, pur nella sua difficoltà e tragicità, conferma l’importanza dei percorsi di formazione internazionale, che aiutano i giovani a comprendere da vicino le dinamiche globali e a sviluppare una maggiore consapevolezza civica. Siamo felici di poterli riabbracciare e pronti a valorizzare quanto appreso in questo significativo progetto”.

