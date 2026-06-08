Voucher per diventare assistenti di volo, bando Aspal per i giovani

CAGLIARI (ITALPRESS) – È stato pubblicato sul sito dell’Aspal l’Avviso pubblico rivolto ai ragazzi che intendono richiedere il voucher formativo finalizzato al conseguimento del Cabin Crew Attestation (CCA), la certificazione obbligatoria per esercitare la professione di assistente di volo in Europa.

L’iniziativa è rivolta ai giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in Sardegna e in stato di disoccupazione e rappresenta una risposta concreta alle nuove esigenze del mercato del lavoro, in uno dei settori che oggi offre le maggiori prospettive di crescita occupazionale a livello internazionale. “Abbiamo scelto di investire in un percorso formativo altamente professionalizzante perché vogliamo offrire ai giovani sardi opportunità concrete di inserimento nel mondo del lavoro. Il settore dell’aeronautica e del trasporto aereo sta vivendo una fase di forte espansione e nei prossimi anni la richiesta di personale qualificato continuerà a crescere. Per questo abbiamo deciso di sostenere un percorso che offre concrete possibilità di inserimento lavorativo”, dichiara l’assessora del Lavoro, Desirè Manca.

“Sappiamo bene che diventare assistente di volo richiede impegno, determinazione, preparazione linguistica e grande capacità di relazionarsi con le persone. Per questo – prosegue – il nostro appello ai giovani è quello di credere nelle proprie capacità, mettersi in gioco e cogliere questa opportunità. Le istituzioni hanno il dovere di creare le condizioni affinché il talento possa emergere; ai ragazzi e alle ragazze spetta il compito di trasformare questa occasione in un progetto di vita e di lavoro”.

L’assessora sottolinea inoltre il valore strategico dell’intervento per la Sardegna: “Questo Avviso rappresenta un investimento sulle persone e sulle loro aspirazioni. Dietro ogni voucher c’è una storia che può cambiare, un sogno che può diventare una professione e una nuova prospettiva di autonomia e crescita”.

Per garantire la massima accessibilità all’iniziativa, il bando prevede anche il riconoscimento di contributi per le spese di viaggio e una quota forfettaria per vitto e alloggio nel caso in cui i corsi debbano essere frequentati fuori dalla Sardegna, consentendo così ai partecipanti di scegliere i migliori percorsi formativi disponibili. Tutte le informazioni sono consultabili al link https://agenziaregionaleperillavoro.regione.sardegna.it/j/v/2362s=4 4&v=9&c=14207&c1=4920&id=116906

– Foto di repertorio Regione Sardegna –

(ITALPRESS).