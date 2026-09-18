Regno Unito: a Londra una mostra espone opere di artisti cinesi e internazionali (1)

LONDRA (INGHILTERRA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una donna visita la mostra “Reviving Craft: Reflection of the Mind” a Londra, nel Regno Unito, il 17 settembre 2026. La mostra, che riunisce il patrimonio culturale immateriale cinese e il design contemporaneo, è stata inaugurata mercoledì alla Somerset House di Londra e presenta quasi 150 opere e gruppi di opere realizzati da oltre 70 artisti cinesi e internazionali. L’esposizione fa parte del London Design Festival 2026 e resterà aperta fino al 27 settembre. In mostra opere di ceramica, lacca, ricamo, vetro, arte in fibra tessile, arredamento e installazioni.

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(ITALPRESS).