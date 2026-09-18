Nuova pompa di calore Bosch Compress 3800i AW

ROMA (ITALPRESS) – Bosch Home Comfort presenta Compress 3800i AW, la nuova pompa di calore aria-acqua progettata per rispondere alle esigenze degli edifici residenziali moderni, combinando efficienza energetica e semplicità di installazione. La soluzione è stata sviluppata per offrire un elevato livello di comfort durante tutto l’anno, consentendo di gestire riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria attraverso un unico sistema.

Grazie all’impiego del refrigerante naturale R290, caratterizzato da un potenziale di riscaldamento globale estremamente ridotto (GWP 0,02), e alla classe di efficienza energetica A+++, Compress 3800i AW contribuisce a ridurre i consumi energetici.

La pompa di calore sfrutta infatti l’energia rinnovabile dell’aria per riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda sanitaria in modo più efficiente rispetto ai generatori tradizionali. Disponibile in diverse taglie di potenza, da 4 a 13 kW, con versioni monofase e trifase per le potenze più elevate, Compress 3800i AW è stata progettata per adattarsi a differenti esigenze abitative.

Le dimensioni ottimizzate delle unità esterne (80 e 130 cm), consentono un’installazione flessibile anche in spazi ridotti, come balconi o sotto le finestre, mentre la possibilità di abbinamento sia ai tradizionali termosifoni (grazie a una temperatura di mandata fino a 75° C) sia al riscaldamento a pavimento ne permette l’utilizzo anche negli interventi di ammodernamento.

L’unità interna è disponibile nella versione murale o a basamento. L’unità murale si contraddistingue per la facilità di installazione, grazie al peso di soli 20 kg e alla lunghezza maggiore delle tubazioni di attacco (+30 cm). Lo schienale predisposto per l’inserimento del vaso di espansione con valvola a 3 vie integrata permette inoltre di evitare ulteriori ingombri a vista.

L’unità interna a basamento, invece, disponibile con uno o due circolatori di serie, presenta un’altezza di soli 162 cm, risultando estremamente compatta. Inoltre, assicura prestazioni ottimizzate per la produzione di acqua calda sanitaria grazie al bollitore ACS integrato, aumentando le possibilità di installazione anche senza ulteriori accessori. La nuova pompa di calore integra anche soluzioni dedicate alla sicurezza e al comfort. Il sistema brevettato Bosch con doppio sensore per il rilevamento delle perdite di refrigerante contribuisce a garantire un funzionamento sicuro e maggiore libertà di installazione delle unità interne.

Per offrire un’esperienza d’uso semplice e intuitiva, Compress 3800i AW può essere gestita tramite display UI 800 posizionato sull’unità interna o a distanza attraverso l’app HomeCom Easy, grazie al gateway Wi-Fi integrato Connect Key K40. Gli utenti possono così monitorare e controllare comodamente il sistema, mentre i Servizi Assistenza Bosch possono intervenire da remoto in caso di necessità.

La nuova Compress 3800i AW sarà presentata nell’autunno 2026 attraverso una serie di eventi su tutto il territorio nazionale. Installatori, progettisti e Servizi Assistenza Bosch avranno l’opportunità di conoscere il nuovo prodotto e approfondirne le caratteristiche tecniche e i vantaggi applicativi.

Con Compress 3800i AW, Bosch Home Comfort conferma il proprio impegno nello sviluppo di tecnologie per la climatizzazione residenziale capaci di coniugare innovazione, efficienza e attenzione all’ambiente, supportando la transizione energetica.

-Foto ufficio stampa Bosch-

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