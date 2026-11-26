CATANZARO (ITALPRESS) – Nelle prime ore della mattina, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Catanzaro, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, dei Nuclei cinofili e dell’Arma territoriale, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo residente nella provincia di Reggio Calabria. Il provvedimento restrittivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro su richiesta della locale Procura della Repubblica, contesta all’indagato i delitti di rapina e sequestro di persona.

L’operazione costituisce l’esito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura catanzarese a seguito del colpo consumato il 31 maggio 2025 ai danni dell’Ufficio Postale di Settingiano (CZ), durante il quale fu sottratta la somma di 250.000 euro previa immobilizzazione dell’impiegato. Secondo la ricostruzione accusatoria, l’indagato avrebbe effettuato la rapina avvalendosi del supporto di un complice (nel frattempo deceduto per cause naturali) che lo attendeva all’esterno a bordo di un’autovettura. L’uomo fa ingresso nei locali dell’ufficio postale con il volto travisato da occhiali e scaldacollo e armato di pistola, intimando al dipendente di consegnare il denaro custodito allo sportello e nella cassaforte all’interno di uno zaino. Prima della fuga, l’assalitore ha bloccato il responsabile dell’ufficio con fascette da elettricista per impedirgli di dare l’allarme immediato.

Le indagini sviluppate attraverso testimonianze, analisi delle immagini di videosorveglianza, monitoraggio dei transiti veicolari, esame dei tabulati telefonici e intercettazioni tecniche ù hanno permesso di ricostruire anche la fase preparatoria del delitto, accertando che l’auto utilizzata circolava con la targa abbinata a un veicolo già demolito. Nel disporre la misura in carcere, il G.I.P. ha ravvisato il concreto rischio di reiterazione di reati della stessa specie . Durante le successive perquisizioni domiciliari, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una Beretta calibro 7,65 (risultata rubata nel 2011 in provincia di Varese), una Beretta calibro 9 corto con matricola abrasa, una pistola a salve priva del tappo rosso, 77 cartucce di vario calibro e 4 razzi da segnalazione.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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