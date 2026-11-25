REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Vasta operazione contro la ‘ndrangheta questa mattina a Reggio Calabria. Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del Ros, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 33 persone ritenute appartenenti, a vario titolo, a un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Reggio Calabria. Secondo quanto rende noto l’Arma dei Carabinieri, il gruppi criminale avrebbe avuto lo scopo di agevolare e finanziare la ‘ndrangheta.

I carabinieri del Ros, con il supporto dei comandi provinciali di Reggio Calabria, Roma, Milano, Torino, Bologna, Arezzo, Viterbo e dei Cacciatori “Calabria”, hanno eseguito i provvedimenti del gip: la maggior parte degli indagati è stata portata in carcere, mentre per uno sono scattati i domiciliari.

Le accuse, a vario titolo, riguardano associazione finalizzata al traffico internazionale di droga, detenzione di armi anche da guerra, riciclaggio e ricettazione, con l’aggravante mafiosa.

L’indagine, partita nel 2022 anche grazie all’analisi delle chat criptate su SkyEcc, ha documentato l’esistenza di un cartello espressione dei mandamenti jonico, tirrenico e del centro, impegnato a importare grandi quantità di stupefacenti via mare, aria e terra.

Secondo gli inquirenti, il gruppo gestiva anche traffici di armi ed esplosivi e il trasferimento di capitali all’estero con l’aiuto di persone di origine cinese.

È emerso inoltre un canale per riciclare banconote macchiate dall’inchiostro antirapina e poi in parte ripulite tramite un procedimento chimico noto a pochi.

-Foto ufficio stampa Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri-

(ITALPRESS).