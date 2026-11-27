ROMA (ITALPRESS) – Prima visita del sindaco Roberto Gualtieri nella nuova sede di Risorse per Roma dedicata alla gestione della rete viaria della città, competenza recentemente affidata alla società in house. Presenti l’assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture Ornella Segnalini, il direttore generale di Roma Capitale Albino Ruberti, il presidente della Commissione capitolina Lavori Pubblici Antonio Stampete e la presidente del Municipio IX Titti Di Salvo. Ad accoglierli il presidente di Risorse per Roma Fabio Bellini, il direttore generale delle Opere Pubbliche Ernesto Dello Vicario, il direttore generale per le funzioni centrali tecniche, i servizi e lo sviluppo Maurizio Venafro e i dipendenti della società. Nel corso della visita è stata mostrata la sede, sono state illustrate le attività della nuova struttura dedicata alla gestione degli 8.000 chilometri di rete stradale della Capitale, che conta già 155 nuove unità di personale tecnico e amministrativo, alle quali se ne aggiungeranno altre 40 entro l’inizio del 2027.

La riforma, che supera la frammentazione gestionale tra Dipartimento e Municipi, punta a garantire continuità manutentiva, maggiore tempestività degli interventi e standard omogenei in tutta la città. La società, operativa da settembre, ha già avviato un primo programma di riqualificazione di circa 40 chilometri di strade nei 15 Municipi. Da gennaio le lavorazioni proseguiranno progressivamente sulle strade ammalorate, prevalentemente in orario notturno, per ridurre le interferenze con la circolazione. Il programma comprende anche interventi su ponti, viadotti e gallerie. Sono inoltre in fase di avvio gli interventi per la riqualificazione dei marciapiedi e la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, per migliorare l’accessibilità e la sicurezza dei percorsi pedonali, con particolare attenzione alle aree in prossimità di scuole e servizi. Complessivamente, il programma prevede oltre 100 interventi sui marciapiedi e 195 attraversamenti pedonali rialzati distribuiti nei municipi.

“Quello di oggi è un momento importante per la nostra città, che segna il passaggio a un nuovo modello di gestione e manutenzione delle strade. Per arrivare a questo risultato c’è stato un intenso lavoro delle strutture capitoline. È una scelta che abbiamo maturato dopo anni in cui Roma Capitale ha realizzato interventi sulla rete stradale per circa un miliardo di euro. Un’esperienza importante, che ci ha consentito di innovare le procedure, acquisire nuove competenze e individuare il modello organizzativo più efficace per garantire una manutenzione costante e capillare delle nostre strade. Abbiamo scelto Risorse per Roma, una società che già affiancava l’Amministrazione nella progettazione e nella realizzazione degli interventi, investendo nel suo potenziamento, con una nuova sede operativa e l’assunzione di 155 persone, alle quali se ne aggiungeranno altre 40. La società è già al lavoro, i primi risultati sono visibili e sono sicuro che questa scelta ci consentirà di fare un ulteriore salto di qualità nella manutenzione della città”, ha dichiarato il sindaco Gualtieri.

“È una grande soddisfazione vedere oggi tanti professionisti che hanno scelto di mettere le proprie competenze al servizio della città. Ringrazio il Sindaco, che ha creduto fin dall’inizio in questa impostazione, l’Assemblea capitolina per il sostegno, il presidente della Commissione Lavori Pubblici Antonio Stampete, con cui abbiamo condiviso questo percorso, e il direttore generale Albino Ruberti, che ne ha coordinato tutte le fasi. Grazie al lavoro delle strutture capitoline e di Risorse per Roma abbiamo costruito le condizioni per avere una città sempre più sicura, accessibile e soprattutto curata”, ha sottolineato l’assessora Segnalini.

“L’obiettivo, fin dall’inizio, è stato quello di superare una gestione frammentata della rete viaria e assicurare una manutenzione programmata e continuativa in tutti i quartieri di Roma. Oggi tocchiamo con mano il risultato di un percorso che l’Assemblea capitolina e la Commissione Lavori Pubblici hanno sostenuto e seguito in tutte le sue fasi. Continueremo a lavorare affinché, anche attraverso il confronto con i Municipi, la programmazione delle manutenzioni risponda sempre più puntualmente alle esigenze dei territori e dei cittadini”, ha aggiunto il presidente della Commissione capitolina Lavori Pubblici Antonio Stampete.

“L’affidamento della gestione della rete viaria rappresenta un passaggio importante nella crescita di Risorse per Roma e testimonia la volontà dell’Amministrazione capitolina di valorizzare le proprie società e rafforzare le competenze pubbliche al servizio della città. La nuova struttura è pienamente operativa, i cantieri sono avviati e proseguono le procedure di selezione per completare l’organico. In pochi mesi abbiamo messo in campo competenze tecniche, amministrative e capacità organizzative per rispondere alla responsabilità che ci è stata affidata. Il nostro impegno è garantire, in stretta collaborazione con il Dipartimento e i Municipi, un servizio efficiente e di qualità in tutti i territori della Capitale”, ha dichiarato il presidente di Risorse per Roma Fabio Bellini.

– foto ufficio stampa Comune di Roma –

(ITALPRESS).