Quota record per marchi automobilistici cinesi in Norvegia a ottobre

OSLO (NORVEGIA) (XINHUA/ITALPRESS) – I marchi cinesi hanno raggiunto la quota record del 22,5% delle immatricolazioni di nuove autovetture in Norvegia a ottobre, in aumento rispetto al 16,9% di un anno prima, ha dichiarato la Norwegian Road Federation (OFV).

Le immatricolazioni di auto di marchi cinesi hanno raggiunto quota 3.534, rispetto alle 1.879 di ottobre dello scorso anno. La loro quota ha superato il precedente record mensile del 22,1%, stabilito a luglio, secondo l’OFV.

XPeng si è classificata al quinto posto tra tutti i marchi con 932 immatricolazioni, con un aumento rispetto alle 376 di un anno prima. BYD ha registrato 816 immatricolazioni, mentre il totale di Changan è salito da 15 a 339.

“Più di un’auto nuova su cinque è ora di un marchio cinese e il numero è quasi raddoppiato in un anno. In breve tempo, i marchi cinesi sono passati dall’essere nuovi concorrenti a diventare una presenza stabile nel mercato automobilistico norvegese”, ha dichiarato l’amministratore delegato dell’OFV Geir Inge Stokke.

In Norvegia sono state immatricolate complessivamente 15.725 nuove autovetture a ottobre, con un aumento del 41,2% su base annua e il totale più alto mai registrato nel mese di ottobre da oltre 30 anni.

I veicoli elettrici a batteria hanno rappresentato il 98,8% delle immatricolazioni del mese. Tesla è stato il marchio con più immatricolazioni, con 1.548 auto, seguito da Toyota con 1.493 e Volkswagen con 1.308.

(ITALPRESS).