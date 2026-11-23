Qui New York! – All’Istituto di Cultura i quadri di luce di Mario Nanni

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - All’Istituto Italiano di Cultura di New York è in mostra un’installazione luminosa di Mario Nanni, architetto, designer e artista che si definisce “lo scrittore della luce”: quadri luminosi che cambiano continuamente e che mostrano cosa può fare la luce quando, invece di illuminare, viene “scritta” per creare un ambiente e un’atmosfera. La mostra è aperta fino al 15 gennaio dal lunedì al venerdì. Ne parla nel nuovo numero del format dell’Italpress Qui New York!, il direttore Claudio Pagliara. mrc/azn