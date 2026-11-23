Cop 31, Pichetto Fratin “Confronto politico e prova di forza”

ROMA (ITALPRESS) - Parlando della Cop 31, conclusasi da poco in Turchia, "per la seconda volta non si è chiuso con un documento unico. Il confronto era politico, tra blocchi di Paesi che andava oltre a quello che poteva essere anche il merito della stessa Cop. C'era una prova di forza". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del convegno de La Verità "Nucleare, transizione energetica, industria, competitività, innovazione", a Milano. Il ministro ha parlato di "discussione aperta anche sui dati scientifici, al carbonio, ma fondamentalmente non c'era una volontà di chiusura". Sulla prossima Cop, che si terrà in Africa, e precisamente ad Addis Abeba, Pichetto ha detto :"ho incontrato il ministro etiope, mettendogli a disposizione il nostro aiuto. Dovrebbe essere una Cop che riprende da dove siamo arrivati, una condizione di recupero rispetto anche agli accordi precedenti. Poi spero che ci sia di nuovo come tema la parte finanziaria", ha concluso". (ITALPRESS) xu9/trl/gsl