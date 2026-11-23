Droni ucraini colpiscono obiettivi navali russi vicino le coste libiche

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l’attacco condotto con sette droni navali contro due navi russe nelle acque della Libia. "Ringrazio i combattenti del Servizio di sicurezza dell'Ucraina e tutte le nostre Forze di difesa che hanno preso parte all'esecuzione di questi compiti. Ieri e oggi ho ricevuto rapporti dettagliati sull'andamento dell'operazione: gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti", ha dichiarato. lcr/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)