A Padova torna il Premio “Allevamento al Femminile”

PADOVA (ITALPRESS) - Valorizzare il ruolo delle donne e delle competenze veterinarie per costruire una zootecnia più innovativa, sostenibile e inclusiva. È l’obiettivo del Premio “Allevamento al Femminile” di Zoetis Italia, giunto alla seconda edizione, la cui cerimonia conclusiva si è svolta alla Corte Benedettina di Legnaro, con il patrocinio e la collaborazione del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA) dell’Università di Padova. f29/mgg/gtr