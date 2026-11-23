Focus Salute – Farmaci per dimagrire (GLP-1 agonisti) tra benefici e rischi

MILANO (ITALPRESS) - Farmaci per dimagrire: che cosa sono? Come funzionano? E perché la fama di “farmaci magici” molto spesso asseconda la non-assunzione di responsabilità per migliorare gli stili di vita, cambiamento necessario per garantire nel tempo il mantenimento dei risultati raggiunti? Nel centosessantatreesimo numero di Focus Salute, format tv dell'Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza le tre funzioni principali dei GLP-1 agonisti su pancreas, stomaco e cervello, e l’assoluta necessità dell'attività fisica quotidiana per ottimizzare l'utilizzo periferico dell'insulina e del glucosio da parte dei muscoli, per contrastare la perdita di massa magra e per abbassare l'infiammazione sistemica. L’obiettivo è ridurre in modo duraturo i rischi dei danni che l'obesità comporta al cervello, ai sistemi cardiovascolare e muscolo-scheletrico, al metabolismo e alla salute complessiva. sat/gsl