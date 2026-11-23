ROVIGO (ITALPRESS) – A San Bellino, piccolo comune del Polesine, è nato Bellina, un progetto pilota sviluppato dal Comune insieme a Meeple, uno spin off dell’Università di Padova che punta a rivoluzionare il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione attraverso l’intelligenza artificiale. L’obiettivo è permettere ai residenti di dialogare con il Comune come farebbero con una normale chat, ottenendo informazioni o avviando pratiche amministrative in pochi istanti.

f29/mgg/gsl

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]