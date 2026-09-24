“Quasi vera”, Brizzi e Matano raccontano l’IA tra realtà e finzione

ROMA (ITALPRESS) - L'intelligenza artificiale non è più fantascienza. È già dentro le nostre vite, modifica il modo in cui lavoriamo, comunichiamo e perfino il modo in cui costruiamo la nostra identità. È da questa consapevolezza che nasce il nuovo film di Fausto Brizzi, "Quasi vera", una commedia in uscita al cinema il 1° ottobre, ambientata nel presente che usa l'ironia per raccontare uno dei cambiamenti più radicali del nostro tempo. Il nuovo film, interpretato da Frank Matano e da un cast che comprende anche Laura Chiatti, Rocío Munoz Morales, Taylor Mega, affronta il rapporto sempre più stretto e ambiguo tra realtà e finzione, identità autentica e identità costruita attraverso la tecnologia. «Io l'ho fatto per raccontare l'oggi», spiega Brizzi, intervistato, insieme a Matano, da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell'agenzia Italpress. «Ho fatto tanti film nostalgici - prosegue il regista -. Stavolta invece ho voluto raccontare qualcosa che ci sta coinvolgendo tutti". Un tema particolarmente attuale, soprattutto per chi deve orientarsi in una realtà in cui immagini, testi e contenuti possono essere generati artificialmente. Matano insiste proprio su questo elemento: «Prima tutti i film dove la tecnologia era al centro, quelli di fantascienza, erano ambientati o in un futuro prossimo o in un futuro più lontano. Questo film è nel presente». mgg/mrv