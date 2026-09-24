“Oltre le Frontiere”, giovani rifugiati al lavoro nei ristoranti McDonald’s

ROMA (ITALPRESS) - Il lavoro come strumento di integrazione e sviluppo. E' il principio alla base di "Oltre le Frontiere", il progetto di inclusione rivolto ai giovani rifugiati promosso da MDC Fast Food, società licenziataria di McDonald's: grazie a questa iniziativa, presentata a Roma, alcuni ragazzi ospiti della Comunità di Sant'Egidio hanno avuto la possibilità di iniziare a lavorare in alcuni ristoranti McDonald's della capitale. mec/fsc/gtr