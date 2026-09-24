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Suzuki Across, 309 CV e trazione integrale per la nuova ammiraglia
TORINO (ITALPRESS) - Prestazioni da sportiva, efficienza da elettrica pura e la solida certezza della trazione integrale. Con la nuova Across Plug-In Hybrid 2.5 TOP 4WD AT, Suzuki aggiorna il ruolo di ammiraglia del proprio listino, alzando lasticella nel competitivo segmento D. Un’evoluzione profonda che non si limita a ritoccare l'estetica, ma rivoluziona l'architettura elettrica, il layout degli interni e la dotazione digitale. xt3/mrc/azn