Home Video News esteri Tajani “La minaccia di attacchi di droni russi all’Italia non ha fondamento”
Tajani “La minaccia di attacchi di droni russi all’Italia non ha fondamento”
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Ho parlato stamane con il ministro Crosetto, entrambi diciamo che non c'è alcun fondamento in queste notizie. Non abbiamo mai avuto segnalazioni in questo senso". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa a New York, rispondendo a una domanda sulla minaccia di droni russi contro l'Europa. "Altro conto è dire che da parte russa si sta attaccando attraverso una guerra ibrida, attraverso la sicurezza cibernetica, attraverso fake news, attraverso il tentativo di condizionare le elezioni dei Paesi europei - ha aggiunto -. Ma non credo che la Russia voglia attaccare l'Europa e la Nato, sarebbe un errore grave da parte loro, sarebbero destinati alla sconfitta in caso di attacchi all'Europa". xo9/sat/gsl (video di Stefano Vaccara)