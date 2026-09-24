Tajani “La minaccia di attacchi di droni russi all’Italia non ha fondamento”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Ho parlato stamane con il ministro Crosetto, entrambi diciamo che non c'è alcun fondamento in queste notizie. Non abbiamo mai avuto segnalazioni in questo senso". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa a New York, rispondendo a una domanda sulla minaccia di droni russi contro l'Europa. "Altro conto è dire che da parte russa si sta attaccando attraverso una guerra ibrida, attraverso la sicurezza cibernetica, attraverso fake news, attraverso il tentativo di condizionare le elezioni dei Paesi europei - ha aggiunto -. Ma non credo che la Russia voglia attaccare l'Europa e la Nato, sarebbe un errore grave da parte loro, sarebbero destinati alla sconfitta in caso di attacchi all'Europa". xo9/sat/gsl (video di Stefano Vaccara)