Usa-Cina, Xi “Relazione costruttiva all’insegna della stabilità strategica”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Tra Stati Uniti e Cina c'è la necessità di "rafforzare la comunicazione", per realizzare una relazione "costruttiva e caratterizzata da stabilità strategica". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, nel corso del suo intervento alla Casa Bianca in occasione dell'incontro con il presidente americano Donald Trump. sat/gsl (Fonte video: The White House)