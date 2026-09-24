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Tg News – 24/9/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Bozza decreto, multe fino a 1000 euro per il burqa a scuola - Xi alla Casa Bianca “Dovremmo essere partner, non rivali” - Cia “Mosca pronta a lanciare droni”, Crosetto rassicura - Arrestato Riccardo Bossi, deve scontare 5 anni e 9 mesi - Neonato morto dopo parto, 22 sanitari indagati tra Foligno e Perugia - Irpef, metà degli italiani non versa i contributi - Ambiente, Mattarella “Senza biodiversità l’uomo può distruggersi” - X Factor, rinnovata la partnership con Regionale di Trenitalia - Previsioni 3B Meteo 25 Settembre azn