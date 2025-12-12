QUANZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un attore si esibisce in una danza egiziana durante la cerimonia di apertura del Festival internazionale sul turismo culturale della Via della seta marittima 2025 a Quanzhou, nella provincia di Fujian, nel sud-est della Cina, l’11 dicembre 2025.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
