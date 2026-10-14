Programmi TV d’informazione sui social, a settembre il TG1 di Chiocci in vetta su Del Debbio e Nuzzi

MILANO (ITALPRESS) – Il TG1 guidato da Gian Marco Chiocci si conferma leader della classifica dei programmi TV d’informazione sui social per il mese di settembre, conquistando il primo posto sia per interazioni sia per video views. È quanto emerge dall’analisi realizzata da Sensemakers per Primaonline.it, che rileva una spinta crescita dei volumi social rispetto alla media del bimestre precedente, con incrementi superiori al 50% in entrambe le metriche principali.

Alle spalle del telegiornale della prima rete Rai si posiziona ‘Dritto e Rovescio’ condotto da Paolo Del Debbio, che conquista la seconda posizione in entrambi i ranking. Il terzo gradino del podio è occupato da ‘Dentro la Notizia’ con Gianluigi Nuzzi, mentre nelle posizioni di vertice figurano anche il Tg3, il TgLa7, ‘È sempre Cartabianca’ e ‘Quarto Grado’.

Le graduatorie mostrano un’omogeneità totale: le medesime 15 trasmissioni occupano tutte le posizioni disponibili nelle due classifiche, condividendo anche un podio identico. La principale novità di settembre è il debutto nelle rilevazioni social di Milo Infante con due produzioni Mediaset: ‘Verità Nascoste’ (decimo per video views e quattordicesimo per interazioni) e ‘Ore 11’ (dodicesimo per video views e quindicesimo per interazioni). Nell’analisi dei contenuti con le migliori prestazioni (“Best Performing Post”), Paolo Del Debbio risulta l’unico conduttore presente nella top 3 di tutte e quattro le piattaforme esaminate (Facebook, Instagram, TikTok e X).

– Foto Primaonline.it –

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