ROMA (ITALPRESS) – La Lupa Capitolina per celebrare il legame con Roma, la sua musica e una carriera capace di attraversare generazioni e confini. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha ricevuto in Campidoglio il prestigioso riconoscimento dalle mani del sindaco Roberto Gualtieri, che ha voluto rendere omaggio a uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana. Il cantautore ha dedicato il premio ai genitori, ai quali riconosce il merito di averlo fatto nascere e crescere nella Capitale. “Sono felice, pieno di gioia, è un gran bel regalo. Il riconoscimento certifica la mia romanità. Lo dedico ai miei che mi hanno fatto nascere qui, restituisco loro questo regalo”, ha detto Jovanotti. Parole di grande apprezzamento sono arrivate dal sindaco Gualtieri, che ha definito Jova “un artista davvero straordinario” capace, attraverso la sua arte e la sua poesia, di regalare per decenni capolavori alla città, al Paese e agli appassionati di musica di tutto il mondo. “Lo considero davvero un grande autore, un grande poeta”, ha sottolineato il primo cittadino, ricordando la capacità di Jovanotti di evolversi, ampliare i propri linguaggi e raggiungere nuovi orizzonti artistici.

Nel corso dell’incontro, il cantautore ha ripercorso anche alcuni momenti della sua infanzia e della sua giovinezza nella Capitale, ricordando le notti romane e gli spuntini. Un rapporto con la città che resta forte, anche se il tempo ha cambiato alcune abitudini: “Ora non vivo allo stesso modo la notte a Roma. Se mangio una pasta alle tre di notte, ho l’acidità di stomaco per una settimana…“. Tra i ricordi musicali, impossibile non citare “Gente della notte”, brano che Jovanotti ha indicato come una delle canzoni nate proprio nella Capitale. “Ho iniziato a fare il dj da giovanissimo, andavo ancora a scuola e vivevo Roma di notte”, ha raccontato, rivendicando anche il ruolo della città nella nascita della cultura hip hop italiana: “Il primo rap italiano è nato a Roma, la cultura hip hop urbana a Roma è arrivata prima che in altri posti”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).