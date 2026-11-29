ROMA (ITALPRESS) – È morto a 85 anni Michael Edward Love, detto Mike, cantante, cantautore e paroliere statunitense, noto soprattutto come voce dei Beach Boys. Lo hanno annunciato diversi media americani. Aveva fondato la band insieme ai cugini Brian Wilson, Carl Wilson e Dennis Wilson e all’amico Al Jardine.
Soprattutto negli anni Sessanta fu il frontman del gruppo e il suo principale paroliere. Fu la voce solista di molti successi, come Surfin USA e I Get Around, ma anche di brani più profondi e complessi come Here Today.
– Foto Ipa Agency –
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