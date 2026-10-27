Produttore maltese di tonno rosso vede maggiori opportunità in Cina

LA VALLETTA (MALTA) (XINHUA/ITALPRESS) – A quasi tre decenni dal suo primo viaggio in Cina, il presidente della Malta Fish Farming (MFF), Salvu Ellul, prevede che la sua azienda vi spedirà fino a 1.000 tonnellate di tonno rosso quest’anno.

“Le opportunità offerte dalla Cina saranno molto concrete per noi”, ha dichiarato Ellul in una recente intervista a Xinhua. La MFF è uno dei principali produttori maltesi di tonno rosso dell’Atlantico d’allevamento.

Nel 2004, Ellul ha compiuto il suo primo tentativo di esportare tonno sul mercato cinese, durante un viaggio a Pechino. “Ma era un po’ troppo presto”, ha ricordato, aggiungendo di aver sempre creduto che un giorno avrebbe venduto tonno in Cina.

Quel momento è arrivato nel novembre 2023, quando un accordo firmato durante la visita in Cina del ministro maltese degli Esteri Ian Borg ha dato al tonno rosso d’allevamento maltese un accesso diretto al mercato cinese. Nello stesso mese, la MFF ha presentato il suo tonno alla sesta edizione della China International Import Expo, dove i visitatori sono rimasti colpiti dalla prelibatezza della sua carne cruda, ha dichiarato Ellul.

“Ora possiamo vendere direttamente in Cina dal nostro stabilimento”, ha affermato. La MFF ha iniziato a rifornire la Cina nel 2024 con circa 200 tonnellate e quest’anno solo il suo stabilimento dovrebbe spedirne tra le 700 e le 1.000 tonnellate. L’azienda impiega oltre 250 lavoratori e prevede di assumerne altri man mano che le esportazioni verso la Cina cresceranno.

Nel giugno 2024, la MFF e lo Shandong Marine Group Ltd. hanno istituito la prima piattaforma congiunta Cina-Malta per la lavorazione del tonno rosso, portando nelle acque maltesi la nave cinese Ocean Star specializzata nella lavorazione a temperature ultrabasse.

Ellul ha dichiarato di desiderare da tempo una nave per il congelamento destinata alla sua attività, mentre la parte cinese aveva bisogno di un approvvigionamento sicuro di pesce. “Io offro questa garanzia e loro mi offrono la loro. E insieme, ora abbiamo ottenuto un grande successo”, ha affermato.

Ellul ha descritto la Ocean Star come la nave per il congelamento del tonno più efficiente del Mediterraneo, in grado di lavorare circa 70 tonnellate al giorno. Ripensando a quel periodo, ha dichiarato che la parte più difficile era stata concludere l’accordo abbastanza rapidamente da evitare di perdere una stagione di produzione. Le due parti hanno raggiunto un accordo sul contratto in tre mesi e costituito la società tre mesi dopo.

La cooperazione si sta ora estendendo a nuovi ambiti. La MFF ha costituito una società commerciale a Shanghai con altri partner per sviluppare la propria attività nel settore del tonno fresco, con l’obiettivo di consegnare pesce da Malta a Shanghai quotidianamente o settimanalmente, per tutto l’anno, ha dichiarato Ellul.

L’allevamento è un altro ambito di cooperazione. A luglio, un lotto di uova fecondate di tonno rosso provenienti dagli allevamenti della MFF ha superato la quarantena a Zhangzhou, nella provincia cinese del Fujian, a fini di ricerca.

Gli scambi commerciali avvengono in entrambe le direzioni. La MFF acquista pesce da esca dalla Cina e, alla prossima China Fisheries and Seafood Expo di Qingdao, spera di firmare accordi per acquistarne di più, oltre a concludere nuovi contratti di vendita, ha dichiarato Ellul.

Sul fronte della sostenibilità, Ellul ha osservato che gli stock di tonno rosso si sono ripresi e sono ora in buone condizioni sotto la gestione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, e che ogni pesce è tracciabile dalla cattura fino al cliente finale. La MFF lavorerà poi per costruire il proprio marchio in Cina, ha aggiunto.

Gli scambi commerciali tra Europa e Cina sono solidi “e lo saranno ancora di più”, ha concluso Ellul.

-Foto Xinhua-

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