Libia, l’Icao rimuove gli avvisi di sicurezza emessi nel 2013 e nel 2015 sullo spazio aereo libico

ROMA (ITALPRESS) – L’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO) ha revocato gli avvisi di sicurezza emessi nel 2013 e nel 2015 riguardanti lo spazio aereo libico. secondo quanto dichiarato dal Governo di Unità Nazionale libico in un comunicato su Facebook, la decisione rappresenta un traguardo importante per il ripristino dello spazio aereo del Paese sulla mappa dell’aviazione internazionale.

Il provvedimento arriva dopo oltre dieci anni e segue gli sforzi per modernizzare le infrastrutture aeroportuali e i sistemi di navigazione. Il governo prevede di lanciare una campagna promozionale per attirare le compagnie aeree globali, incentivando i voli diretti e l’uso dello spazio aereo libico come corridoio tra Europa e Africa.

L’iniziativa mira ad aumentare il traffico aereo, i ricavi e le opportunità economiche e turistiche, mentre Tripoli continuerà a lavorare per rimuovere le restrizioni ancora in vigore sulle compagnie aeree libiche.

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