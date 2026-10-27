Arabia Saudita, abbattuti 3 missili lanciati dagli houthi verso la regione orientale

IPA86668908 - (260713) -- SANAA, July 13, 2026 (Xinhua) -- Smoke rises after airstrikes on Sanaa International Airport in Sanaa, Yemen, July 13, 2026. Houthi-run Al-Masirah TV said Monday Saudi Arabia launched several airstrikes on the runways of Sanaa International Airport in the Houthi-controlled Yemeni capital. (Houthi Media Center/Handout via Xinhua) - Mohammed - //CHINENOUVELLE_CmxztpE000006_20260714_PEPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2607141214

ROMA (ITALPRESS) – Le difese aeree della Coalizione per lo Yemen hanno intercettato e distrutto tre missili balistici lanciati dalla milizia houthi verso la regione orientale dell’Arabia Saudita. Lo ha reso noto il portavoce ufficiale delle forze della Coalizione, il generale Turki al-Maliki, tramite l’agenzia di stampa saudita “SPA”.

Nella giornata di ieri, lunedì, le difese aeree saudite avevano già abbattuto tre droni nelle aree di Riyadh e nella regione meridionale del Paese.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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