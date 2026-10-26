BRASILIA (BRASILE) (ITALPRESS) – Luiz Inácio Lula da Silva ha vinto il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Brasile, conquistando il suo quarto mandato alla guida del Paese. Al secondo turno del 25 ottobre 2026, il presidente in carica si è imposto con il 51,8% dei suffragi, completando una rimonta sul candidato della destra Flávio Bolsonaro.

Al primo turno del 5 ottobre, Flávio Bolsonaro – figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro – aveva sorpreso gli analisti posizionandosi in testa, ma nel ballottaggio decisivo Lula ha ribaltato l’esito staccando lo sfidante con un margine di circa 4,3 milioni di voti. Il risultato è stato tuttavia contestato da Flávio Bolsonaro, che ha annunciato l’intenzione di chiedere l’annullamento della votazione.

La contestazione riguarda la decisione della Corte Suprema di prolungare di due ore l’apertura dei seggi a causa dei problemi ai trasporti pubblici verificatisi a Salvador de Bahia, giunta quando alcune sezioni elettorali avevano già chiuso. Ciononostante, il Tribunale Superiore Elettorale ha confermato la rielezione del capo di Stato. Per il suo nuovo mandato, Lula si troverà ad affrontare uno scenario politico e finanziario complesso.

Il Parlamento eletto si presenta fortemente sbilanciato a destra, mentre importanti Stati come San Paolo, Rio de Janeiro e Minas Gerais restano guidati da governatori dell’opposizione.

Sul piano economico, la nuova amministrazione dovrà gestire circa 50 miliardi di franchi di impegni di spesa pubblica ipotecati per il 2027 tra sussidi, trasporti gratuiti nel fine settimana e bonus per le piccole imprese.

LE REAZIONI

“Congratulazioni al mio amico Lula per la sua vittoria elettorale. In Brasile hanno vinto la democrazia e il multilateralismo. Il partenariato tra l’Europa e il Brasile è fiorente. Resteremo al vostro fianco negli anni a venire. Insieme continueremo a lavorare a stretto contatto per un commercio libero e aperto. Per un ordine globale basato su regole. E per ambiziosi obiettivi climatici”. Lo scrive su X la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen.

“Straordinaria rimonta e vittoria al ballottaggio del Presidente Lula! Una grande notizia dal Brasile. Le destre nazionaliste si possono battere nonostante il loro potere, i loro algoritmi e i loro miliardi. Non perde soltanto la dinastia dei Bolsonaro, perdono anche Trump e i suoi alleati coi loro tentativi di ingerenza nelle elezioni brasiliane. Democrazia 1 – Oligarchia 0. Tra questa e la vittoria degli studenti in Serbia, una pessima giornata per gli autocrati del mondo e una splendida giornata per la democrazia”. Lo scrive sul suo profilo Facebook la segretaria del Pd Elly Schlein.

“In Brasile Lula rimonta e vince. In Serbia trionfano gli studenti. Nessun pronostico, nessun ostacolo, nessun freno alle istanze di giustizia sociale e nessuna interferenza possono vincere quando le persone decidono di esserci e partecipare”. Lo scrive sui suoi profili social il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

“In Serbia come in Brasile il popolo conta, si conta, decide. E qualche volta va contro le previsioni e i sondaggi. La politica può sorprenderti e tutto ciò è bellissimo! Non è un problema di età: vincono i ragazzi in Serbia, vince un ottantenne in Brasile. Insomma ce la fa chi coltiva e condivide la speranza prima che la rabbia. I risultati serbi ci dicono che aspettiamo presto Belgrado in Europa. I risultati brasiliani ci dicono che l’abbraccio di Trump è di nuovo decisivo per la sconfitta, come già in Canada, Australia, Ungheria. Speriamo adesso che Israele e le midterm confermino questo trend. Quanto a Lula, un solo pensiero personale: penso che da lassù don Renzo Rossi starà festeggiando la vittoria del suo “amigo”. Che quando era in carcere, da detenuto politico, non voleva parlare con nessun prete ma aprì le porte della cella solo a quel missionario fiorentino… “. Lo scrive sui suoi profili social il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

“Lula ha vinto! Una vittoria straordinaria per il Brasile e una speranza per tutti noi che lottiamo per un mondo più giusto, dove le persone e il pianeta vengono prima degli interessi di pochi. Viva Lula! Viva la democrazia! Viva il popolo brasiliano”. Lo scrive sui social Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

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