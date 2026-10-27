Cina-USA: portavoce Esteri, scambi e cooperazione nell’istruzione positivi per tutti

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli scambi e la cooperazione nel settore dell’istruzione tra Cina e Stati Uniti sono auspicati da entrambe le parti e portano benefici reciproci, e non dovrebbero essere ostacolati o interrotti, ha dichiarato ieri il portavoce del ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun durante un briefing ordinario con la stampa.

La scorsa settimana, secondo quanto riportato, gli Stati Uniti avrebbero definito gli Istituti Confucio presenti nelle università e nei campus statunitensi una minaccia per la sicurezza nazionale del Paese.

Guo ha affermato che la Cina respinge le denigrazioni e le accuse diffamatorie contro tali istituti, sottolineando che gli scambi e la cooperazione nel settore dell’istruzione tra le due parti contribuiscono a rafforzare la comprensione reciproca tra i popoli dei due Paesi.

“Sono auspicati da entrambe le parti e portano benefici a entrambe, e non dovrebbero essere ostacolati o interrotti”, ha dichiarato Guo.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)