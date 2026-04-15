PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina continentale sta portando avanti l’attuazione di 10 misure di recente introduzione, per rafforzare gli scambi e la cooperazione attraverso lo Stretto di Taiwan, ha dichiarato oggi un portavoce della Cina continentale.

Chen Binhua, portavoce dell’Ufficio per gli Affari di Taiwan del Consiglio di Stato, ha affermato in conferenza stampa che le autorità del Partito progressista democratico dovrebbero rimuovere al più presto le varie restrizioni ed eliminare gli ostacoli alla normalizzazione e regolarizzazione degli scambi e della cooperazione attraverso lo Stretto.

Il 12 aprile, la Cina continentale ha annunciato un pacchetto di 10 politiche e misure per rafforzare gli scambi e la cooperazione attraverso lo Stretto di Taiwan, tra cui la promozione della ripresa dei viaggi individuali a Taiwan per i residenti di Shanghai e del Fujian e l’agevolazione dell’ingresso nel mercato continentale cinese di prodotti alimentari provenienti da produttori taiwanesi qualificati.

(ITALPRESS).