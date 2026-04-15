ROMA (ITALPRESS) – Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l’Iran non cerca la guerra e punta sul dialogo, ma ha avvertito che qualsiasi tentativo di imporre la volontà del nemico o di costringere Teheran alla resa è destinato a fallire. Lo riporta la Tv al Jazeera. “Non aspiriamo alla guerra e insistiamo sul dialogo”, ha affermato Pezeshkian, sottolineando che “ogni tentativo di imporre la propria volontà o di spingere l’Iran alla resa fallirà”. Le dichiarazioni del presidente iraniano arrivano in un momento di forte tensione con gli Stati Uniti e in coincidenza con il silenzio ufficiale di Teheran sulle recenti affermazioni del presidente americano Donald Trump.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]