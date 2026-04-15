ROMA (ITALPRESS) – Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l’Iran non cerca la guerra e punta sul dialogo, ma ha avvertito che qualsiasi tentativo di imporre la volontà del nemico o di costringere Teheran alla resa è destinato a fallire. Lo riporta la Tv al Jazeera. “Non aspiriamo alla guerra e insistiamo sul dialogo”, ha affermato Pezeshkian, sottolineando che “ogni tentativo di imporre la propria volontà o di spingere l’Iran alla resa fallirà”. Le dichiarazioni del presidente iraniano arrivano in un momento di forte tensione con gli Stati Uniti e in coincidenza con il silenzio ufficiale di Teheran sulle recenti affermazioni del presidente americano Donald Trump.

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