SIRACUSA (ITALPRESS) – Calci, pugni e schiaffi al volto al culmine di un litigio in famiglia, poi la morte dopo due giorni di agonia. I Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un 32enne di Floridia, con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

Le indagini della Sezione Operativa, coordinate dalla Procura di Siracusa, erano scattate il 6 novembre 2025 dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo di 44 anni all’interno di un negozio abbandonato a Floridia.

Attraverso i racconti di amici e familiari, i rilievi scientifici, l’autopsia, le immagini delle telecamere della zona e le intercettazioni, gli investigatori sono riusciti a ricostruire l’accaduto. La vittima era stata violentemente aggredita dal 32enne il 4 novembre, riportando lesioni così gravi da causarne il decesso 48 ore dopo. All’origine del pestaggio ci sarebbero vecchi dissidi familiari tra i due. L’uomo arrestato è stato trasferito nel carcere Cavadonna di Siracusa.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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