ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervistato dal Tg 2 Post, su Rai 2, ha respinto con fermezza le accuse delle opposizioni su presunti eccessi autoritari nei decreti sicurezza. “I dati che rendiamo pubblici dicono che abbiamo un dato decrescente delle manifestazioni con un’evoluzione critica e un numero crescente di operatori delle forze di polizia rimasti feriti: non mi sembra che siano dati da stato di polizia”, ha dichiarato Piantedosi, ricordando che “non abbiamo vietato una manifestazione”. I vari interventi servono unicamente a “migliorare la cassetta degli attrezzi di chi opera quotidianamente sul territorio”.

Sull’uso dei droni durante le manifestazioni di piazza, il ministro dell’Interno ha spiegato che si tratta di “una tecnologia in uso in molti scenari che può servire a documentare quanto avviene, anche a tutela dei manifestanti”. Il Ministro ha ricordato che “documentare l’attività di polizia è stata sempre un’aspirazione espressa dal personale, come avvenuto con le body cam”, garantendo che l’uso dei dispositivi avviene “solo ed esclusivamente sotto il controllo giudiziario e nel rispetto della privacy dei cittadini”.

Sul fronte della gestione dei flussi migratori, il Ministro dell’Interno ha rivendicato la necessità di superare la logica dell’emergenza. “La solidità del nostro lavoro si è caratterizzata proprio per non rincorrere la logica dell’emergenza”, ha dichiarato, evidenziando che la stabilità dell’esecutivo ha permesso di attuare “politiche strutturali come investimento per il futuro”. Illustrando i dati a quattro anni, Piantedosi ha rimarcato: “Abbiamo abbattuto dell’82% gli arrivi irregolari, raddoppiato i rimpatri e aumentato le quote di ingresso regolare che sono utili alla nostra società”.

– foto IPA Agency –

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