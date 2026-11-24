ROMA (ITALPRESS) – “Nel 2027 oltre a confermare la tassazione al 5% sugli aumenti dei rinnovi contrattuali, introduciamo nuove agevolazioni per i giovani lavoratori: aumenti tassati all’1% fino 2500€ e rafforzamento dei fringe benefit. C’è chi i giovani li cerca solo quando servono in piazza. Noi lavoriamo perché si sentano valorizzati ogni giorno, a partire dal loro lavoro”. Così su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Sento dire che questa manovra non farebbe nulla per i salari, contro ogni evidenza – sottolinea Meloni in un video sui social -. Anche nel 2027 gli aumenti che arrivano dal rinnovo dei contratti saranno tassati al 5%. Era una richiesta che Cgil, Cisl e Uil facevano nella loro piattaforma unitaria sul fisco. Oggi qualcuno, pur di contestarci, sembra averla incredibilmente dimenticato, ma l’abbiamo fatto. Per i premi di produttività fino a 5.000 euro resta la tassazione all’1%, e con questa manovra facciamo altri passi in avanti, con un’attenzione particolare ai giovani che lavorano. Se sei nato dal 1998 in poi, quindi hai meno di 30 anni, lavori nel settore privato e guadagni fino a 28.000 euro l’anno, l’aumento di stipendio fino a 2.500 euro rispetto all’anno precedente è tassato all’1%. Cosa significa concretamente? Lo spiego con un esempio concreto: hai 26 anni, l’anno scorso guadagnavi 22.000 euro, con una promozione arrivi quest’anno a 24.500 euro. Su quei 2.500 euro in più paghi 25 euro di tasse, invece degli oltre 600 euro che avresti pagato senza questa norma”.

– Foto Ipa Agency –

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