ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta oggi a Palazzo Chigi la riunione straordinaria della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, dedicata al confronto con i Sindaci e i Presidenti di Provincia sulle principali questioni che interessano i territori.

L’incontro fa seguito alla disponibilità espressa dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai Sindaci, all’indomani delle manifestazioni di piazza che si sono svolte nelle scorse settimane in diverse città italiane.

La riunione è stata presieduta dal Presidente Meloni che, nella sua lettera al Presidente dell’ANCI Gaetano Manfredi, aveva indicato nella Conferenza Stato-Città e autonomie locali la sede istituzionale d’interlocuzione con gli Enti Locali.

“La partecipazione di un Presidente del Consiglio ai lavori dell’organismo, a distanza di 26 anni dall’ultima volta, conferma la volontà dell’Esecutivo di rafforzare il dialogo con i Comuni e le Province – spiega Palazzo Chigi in una nota -. Tra le priorità segnalate nel corso dell’incontro dalle autonomie locali la necessità di garantire maggiori risorse per l’assistenza scolastica agli studenti con disabilità, il trasporto pubblico locale e le politiche abitative. Questioni sulle quali il Governo ha ricordato l’impegno, gli stanziamenti e gli interventi già garantiti in questi anni e ha espresso ai rappresentanti degli Enti Locali la disponibilità a verificare, anche nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge di bilancio, possibili spazi di manovra per assicurare ulteriori risposte concrete ai cittadini e ai territori. Tra i temi al centro dei lavori anche la riforma del Testo Unico Enti Locali, provvedimento che è in via di definizione per l’esame in Consiglio dei ministri e al quale seguirà il necessario dibattito in Parlamento. Il confronto, che si è svolto in un clima proficuo e costruttivo, proseguirà nel segno della leale collaborazione e del rispetto delle reciproche competenze”.

Alla riunione hanno partecipato i Ministri Matteo Piantedosi, Giancarlo Giorgetti, Roberto Calderoli, Paolo Zangrillo e Orazio Schillaci; i Sottosegretari Tullio Ferrante, Wanda Ferro e Sandra Savino. Per le autonomie locali, erano presenti il Presidente dell’ANCI Gaetano Manfredi, il Presidente dell’Unione Province d’Italia Enzo Lattuca e una delegazione dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia designati dalle rispettive Associazioni.

– foto IPA Agency –

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