ROMA (ITALPRESS) – “La Costituzione è molto chiara: ‘Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva’, dispone l’articolo 53, aggiungendo che il sistema tributario deve essere informato a criteri di progressività”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando i nuovi magistrati tributari in tirocinio. “Il Costituente ha voluto in tal modo mettere l’accento sulla finalità delle imposte: sostenere le spese relative ai beni e ai servizi pubblici effettuate nell’interesse di tutti i cittadini. Tutti beneficiano dei beni e dei servizi pubblici, le scuole, gli ospedali, le strade, e tutti sono chiamati a contribuire alla loro realizzazione“, ha aggiunto.

“L’adempimento degli obblighi fiscali va perseguito nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza, assicurando parità di trattamento a tutti i cittadini in ragione delle loro disponibilità economiche. Diversamente ne verrebbe leso il principio fondamentale di eguaglianza, architrave della nostra Costituzione” ha detto ancora. “Tutti auspichiamo, anche nei periodi di crescenti esigenze di natura pubblica, un fisco più leggero. Naturalmente va sempre rammentato, anche questo estremamente ovvio, che per contribuire di meno bisogna contribuire tutti“ ha concluso.

MATTARELLA “C’ERA NECESSITÀ DI FIGURA GIUDICE TRIBUTARIO SPECIALIZZATO”

“La riforma, avviata nel 2022 e in corso di attuazione, che prevede le Corti di giustizia tributaria e un giudice tributario professionale, ha riconosciuto a pieno titolo, nel nostro ordinamento, una quinta magistratura. Si è trattato, non soltanto dal punto di vista organizzativo, di uno sforzo notevole e che richiederà di affrontare ulteriori sfide per consolidare, anche in questo ambito, un giudice indipendente, terzo rispetto all’amministrazione finanziaria e al contribuente”.

“L’esigenza di un giudice tributario specializzato è fortemente avvertita. Il contenzioso tributario è caratterizzato da un’elevata complessità tecnica e da una costante evoluzione della normativa, ben visibile nell’iter di attuazione della delega fiscale ancora in corso. La formazione continua dovrà essere assunta come obiettivo prioritario dell’istituzione ed essere assicurata a tutti i magistrati” ha aggiunto il Capo dello Stato. “L’organico dei magistrati tributari dovrà essere gradualmente completato attraverso i concorsi – è già programmato con un secondo concorso per 180 nuovi magistrati – e, per quanto riguarda il riassetto della geografia giudiziaria, mi è parso che si intenda prima verificare gli effetti della riforma fiscale in atto anche sul contenzioso tributario.

– Foto Quirinale –

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