ROMA (ITALPRESS) – Nel corso dell’Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha annunciato a sorpresa che si sottoporrà a breve ad un’operazione. “I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone in fase iniziale e ben localizzato, seguendo il loro consiglio, mi sottoporrò a un’operazione già programmata nei prossimi giorni” ha detto.

MELONI “VICINANZA PER LA PROVA CHE AFFRONTERÀ NEI PROSSIMI GIORNI”

“Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del Governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni. La serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato nell’Angelus di oggi ci rincuorano. Sono certa che anche il popolo italiano non farà mancare il proprio sostegno e il proprio affetto”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni a proposito dell’annuncio di Papa Leone di una sua imminente operazione.

L.FONTANA “VICINO A SANTO PADRE, AUGURI PER INTERVENTO E PRONTA RIPRESA”

“Al Santo Padre rivolgo un sentito e sincero pensiero di vicinanza. Preghiamo per lui, con i migliori auguri per l’intervento e per una pronta ripresa. Lo accompagniamo in questi giorni con tutto il nostro affetto, sempre grati per il suo impegno costante e per le sue parole”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

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