MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, al termine di una tempestiva attività investigativa, ha sottoposto a fermo un uomo di 34 anni, cittadino peruviano irregolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato del tentato omicidio di un connazionale 46enne, accoltellato ieri sera all’interno di un’attività commerciale in via Carpi a Milano. L’intervento è scattato intorno alle ore 19.40, quando gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono giunti sul posto per la segnalazione di una persona ferita: la vittima, era stata colpita all’addome con diversi fendenti al culmine di una lite che, in base ai primi accertamenti svolti dai poliziotti, sarebbe sorta per motivi economici.

Soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, il46enne ha riportato una profonda ferita perforante che ha interessato anche lo stomaco per la quale, dopo le cure, è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Subito dopo l’aggressione, il presunto autore si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Le indagini immediatamente avviate dagli investigatori della Sezione “Omicidi” della Squadra Mobile di Milano hanno, tuttavia, consentito di ricostruirne rapidamente i movimenti e di localizzarlo, a poche ore dal fatto, all’interno del cortile di un condominio di Desio, in provincia di Monza e Brianza. Determinanti sono risultate le testimonianze raccolte, l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza e i sopralluoghi effettuati con il supporto della Polizia Scientifica.

Quando è stato rintracciato, l’uomo aveva occultato sulla propria persona un grosso coltello da cucina ed era in possesso di un borsone apparentemente predisposto per la fuga, al cui interno sono stati trovati alcuni indumenti, denaro contante e sostanze stupefacenti di diverso tipo, tra cui cocaina, hashish e marijuana. I poliziotti della Squadra Mobile hanno inoltre recuperato gli abiti che l’indagato avrebbe indossato durante l’aggressione, sui quali erano presenti tracce ematiche. Al termine delle attività, svolte in coordinamento con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, il trentaquattrenne è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria perché gravemente indiziato del reato di tentato omicidio. È stato inoltre indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato quindi condotto presso la Casa circondariale di Monza, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

– Foto di repertorio Polizia di Stato-

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