ROMA (ITALPRESS) – Sono circa 7 milioni, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 75 anni, quelle che almeno una volta nella vita hanno subito una violenza fisica o sessuale. È il quadro che emerge dall’Indagine Istat sulla “Sicurezza delle donne” 2025, diffusa nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e realizzata con il Dipartimento per le Pari Opportunità su circa 17.500 italiane e 3.100 straniere.

La quota è del 31,9% tra le italiane e del 27,4% tra le straniere. Il 18,9% delle donne (4,2 milioni) ha subito violenza fisica e il 22,8% (5 milioni) violenza sessuale. Stupri o tentati stupri riguardano il 5,9%, pari a quasi 1,3 milioni di donne.

Il 25,9% ha subito violenza da uomini non partner (parenti, amici, colleghi, conoscenti o sconosciuti), il 12,6% da un partner o ex partner. Nel mondo del lavoro la quota è del 5,1%. Sono partner o ex partner gli autori del 62,8% degli stupri. Pesano anche le violenze non fisiche: il 17,8% delle donne ha subito violenza psicologica dal partner e il 6,7% economica. Il 18,7% delle donne con un ex ha subito violenza fisica o sessuale da lui, il 14,3% stalking.

Rispetto al 2014 le violenze subite negli ultimi cinque anni restano sostanzialmente stabili tra le italiane, mentre diminuiscono tra le straniere. Per tutte cala la violenza dal partner attuale: quella dal partner con cui si vive scende dal 4,4% del 2006 all’1,8%. Preoccupa però l’aumento tra le giovanissime: le 16-24enni passano dal 27,1% al 36,1%, soprattutto per la violenza sessuale (dal 16,7% al 29,7%), e le studentesse dal 25,9% al 35,1%, oltre i livelli del 2006. L’Istat indica come possibile fattore una maggiore consapevolezza, che porta a riconoscere e raccontare di più gli abusi. Tra le straniere i livelli più alti si registrano tra le rifugiate (44,9%) e le romene (32,7%).

Emergono forme di controllo specifiche: tra le vittime straniere di violenza psicologica dal partner, il 21,7% deve chiedere il permesso per andare dal medico. Il 2,5% delle straniere sposate non ha dato il consenso alle nozze. Sul territorio, le italiane che hanno subito violenza negli ultimi cinque anni sono più numerose nel Centro (11,5%) e nel Nord-est (11,3%), meno nel Sud (9,5%) e nelle Isole (8,6%). Il Lazio (12,7%) e l’Emilia-Romagna (12%) superano la media.

La violenza del partner è più grave: il 48,7% delle vittime la giudica molto grave, contro il 24,8% di quella da non partner, e tra le donne ferite il 20,7% è finito al pronto soccorso. Quasi il 30% non ne ha mai parlato con nessuno. Cresce la consapevolezza: chi considera reato l’ultimo episodio da partner sale al 46,9%, dal 29,6% del 2014 e dal 14,3% del 2006. Le richieste ai Centri antiviolenza passano dal 4,9% all’8,2%, ma le denunce restano ferme: 10,1% negli ultimi cinque anni (11,8% nel 2014). Oltre il 30% di chi non denuncia preferisce cavarsela da sola o con l’aiuto di amici e parenti.

Circa il 14% di chi denuncia il partner ritira poi la denuncia. Più azioni delle forze dell’ordine: ammonimenti al 34,4%, protezione al 15,9%. Difficile l’uscita dalla violenza: il 39,2% delle vittime ha lasciato il partner violento, ma il 40,9% è tornata a vivere con lui, per la promessa che sarebbe cambiato (54,8%) o per il bene dei figli (34,9%).

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS)