Papa “La pena di morte è inammissibile”

**NO LIBRI** Italy, Rome, Vatican, 2025/8/ 13.Pope Leo XIV during the general audience in St Peter's Basilica at the Vatican. Pope Leo XIV's General Audience is held in the Paul VI Hall due to the extreme Roman heat, at the VaticanPhotograph by ALESSIA GIULIANI / Catholic Press Photo

CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “La pena di morte è inammissibile perchè costituisce un attentato all’inviolabilità e alla dignità della persona. E’ possibile tutelare il bene comune e soddisfare le esigenze della giustizia senza ricorrere alla pena capitale: sono stati sviluppati sistemi di detenzione efficaci che proteggono i cittadini e, al contempo, non privano definitivamente i colpevoli della possibilità di redenzione”. Così su X Papa Leone XIV in occasione della Giornata Mondiale contro la Pena di Morte.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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