ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per lunedì 30 novembre 2026, alle ore 16.30 con il seguente ordine del giorno: Analisi della situazione internazionale e degli effetti delle crisi in corso e stato delle missioni militari italiane. Valutazione della sicurezza del Paese, anche con riferimento ai rischi relativi agli attacchi informatici e ibridi che hanno colpito l’Italia e altri Stati europei.

– Foto di repertorio Ministero della Difesa –

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