ROMA (ITALPRESS) – Un museo per parlare di cibo e salute. Confagricoltura e Agronetwork hanno portato oggi al Museo Nazionale Romano – Palazzo Massimo l’approccio One Health, secondo cui la salute delle persone, dell’ambiente e del territorio è una sola, con l’incontro “One Health: coltiviamo bellezza tra cibo e cultura”, promosso in collaborazione con Roma Fotografia ETS.

L’appuntamento chiude due mesi di presenza di Confagricoltura e Agronetwork in cinque musei statali della Capitale (Palazzo Massimo, Palazzo Barberini, MAXXI, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e Castel Sant’Angelo), dove fino al 30 novembre è visibile il video dedicato al valore dell’agricoltura italiana.

Al centro del confronto, introdotto e moderato da Giulia Callini, Segretaria Generale di Agronetwork, anche il ruolo della filiera agroalimentare, punto di incontro concreto dell’approccio One Health.

“One Health è un concetto antichissimo, quello di una salute circolare, che oggi la scienza traduce in una medicina precisa: misurabile, capace di considerare il corpo umano come un’unica realtà. In questo la nutrizione è lo strumento principale, perché non fornisce semplicemente alimenti, ma alimenti che funzionano. E poiché il cibo viene dall’ambiente, prenderci cura della salute delle persone significa prenderci cura anche della terra. La prima medicina è la nutrizione: per questo coltivare bellezza significa, prima di tutto, coltivare salute”, afferma Sara Farnetti, presidente di Agronetwork.

“Il cibo nasce dall’agricoltura, è salute, cultura e bellezza, ma oggi è anche un asset strategico per la sicurezza del Paese. La geopolitica oggi ha sempre più legami con il cibo e l’agricoltura. Come Confagricoltura, insieme ad altri partner, stiamo studiando scientificamente questa dinamica che incide sulle imprese e sui mercati. L’approccio One Health ci evidenzia poi che la salute delle persone e dell’ambiente comincia proprio da un’agricoltura forte, capace di custodire il paesaggio e valorizzarlo”, ha evidenziato Roberto Caponi, direttore generale di Confagricoltura.

“La salute di persone, animali, piante e ambiente è una sola: tutto è connesso. Le donne, per esperienza, sanno leggere queste connessioni, tenendo insieme cura, lavoro, famiglia e territorio. È lo spirito di One Health. Le TEA si inseriscono in questo contesto perché sono tecnologia al servizio delle comunità: meno trattamenti, suoli e acque più puliti, cibo più sano. Perché la salute si coltiva ogni giorno, unendo conoscenza e saper fare”, ha dichiarato Paola Giovannini Pasti, presidente di Confagricoltura Donna.

Sono intervenuti inoltre Laura De Gara, professoressa ordinaria di Fisiologia vegetale all’Università Campus Bio-Medico di Roma e delegata del progetto One Health, che ha ricordato come il cibo sia il fil rouge dell’approccio One Health, e Marco Caprai, amministratore delegato della Cantina Arnaldo Caprai, che ha raccontato l’esperienza di #caprai4love, l’iniziativa che destina i ricavi di edizioni limitate di Montefalco Sagrantino al recupero del patrimonio artistico locale. Hanno portato i saluti Giulia Silvia Ghia, assessora alla cultura del Municipio I Roma Centro e Maria Cristina Valeri, presidente Roma Fotografia ETS.

-Foto ufficio stampa Confagricoltura-

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