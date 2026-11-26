ROMA (ITALPRESS) – Oggi si è svolto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’incontro richiesto dalle Organizzazioni Sindacali e dalla Regione Campania, e al quale hanno partecipato anche le confederazioni Cgil, Cisl e Uil, per la vertenza Barilla, relativamente alla cessione dello stabilimento di Marcianise al Gruppo Liguori e dei mulini di Altamura e Castelplanio al gruppo molitorio Casillo.

FAI, FLAI e UILA esprimono in una nota congiunta “apprezzamento per il percorso condiviso al Ministero che, cogliendo le legittime preoccupazioni e rivendicazioni delle lavoratrici e dei lavoratori, vede la sede Istituzionale come luogo di monitoraggio attivo del piano di sviluppo presentato dal Gruppo Liguori”.

Il tavolo di monitoraggio ministeriale, al quale oltre le Organizzazioni sindacali, il Gruppo Liguori e la Regione Campania, parteciperà anche Barilla, si svilupperà con cadenza semestrale nei prossimi due anni e potrà essere attivato, laddove ce ne sia necessità, anche per il terzo anno.

FAI, FLAI e UILA hanno chiesto che nel primo incontro ministeriale calendarizzato per il prossimo 26 gennaio, oltre a verificare lo stato di avanzamento delle trattative in essere, sia l’occasione per il Gruppo Liguori di illustrare nel merito il proprio piano di sviluppo e le opportunità commerciali e produttive che sostengono l’investimento.

“L’impegno assunto oggi da tutte le Parti coinvolte è un primo importante risultato delle iniziative sindacali e della mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori di queste settimane e del presidio di oggi a sostegno della vertenza, attraverso i quali abbiamo rivendicato la necessità di ricondurre le scelte aziendali all’interno di un confronto più ampio sulle garanzie industriali e occupazionali – prosegue la nota dei sindacati -. Parallelamente, proseguirà nei prossimi giorni il confronto sindacale a livello territoriale con Barilla e il Gruppo Liguori, finalizzato a garantire la tutela occupazionale anche degli staff leasing, salariale, normativa e contrattuale delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nel processo di cessione. Un primo incontro è previsto per il 30 novembre”.

Le Organizzazioni sindacali hanno ribadito, inoltre, “la necessità che la medesima attenzione istituzionale venga riservata alle prospettive industriali e occupazionali dei mulini di Altamura e Castelplanio, anch’essi interessati dal processo di riorganizzazione del Gruppo Barilla. In tale ambito il prossimo incontro è previsto il 25 di gennaio 2027. Il risultato dell’incontro odierno rappresenta un importante passo in avanti nella vertenza, ma non il suo punto di arrivo”.

FAI, FLAI e UILA continueranno a presidiare i tavoli di confronto a tutti i livelli affinché gli impegni assunti si traducano in prospettive industriali concrete e in garanzie per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori.

-Foto IPA Agency-

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