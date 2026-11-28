ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 sono 164.551 le aziende che occupano operai agricoli, in diminuzione rispetto all’anno precedente (-1,9%) proseguendo nel trend decrescente già in atto da diversi anni. E’ quanto emerge dai dati Inps dell’Osservatorio statistico sul mondo agricolo.

In crescita il numero di operai agricoli dipendenti che passa da 1.019.177 nel 2024 a 1.021.689 nel 2025. A livello territoriale il Sud è l’area geografica che, con il 34,2%, presenta il maggior numero di lavoratori, seguita dal Nord-est con il 24,4%, dalle Isole con il 15,8%, dal Centro con il 13,9% e dal Nord-ovest con l’11,7%.

Le regioni in cui si concentra il maggior numero di lavoratori sono la Puglia (14,8%), la Sicilia (13,5%), l’Emilia-Romagna (9,5%) e la Calabria (7,7%). Gli incrementi occupazionali più significativi in termini relativi si registrano in Molise (+3,7%), Lombardia (+2,6%) e Lazio (+2,6%).

La classe d’età più numerosa nel 2025 risulta essere quella ’55-59 anni’, in cui si trova il 11,2% dei lavoratori. Nelle classi d’età da 50 anni in poi si concentra più di un terzo (36,1%) dei lavoratori, mentre il 22,5% ha meno di 30 anni.

Nel 2025 ammonta a 406.224 il numero di lavoratori agricoli autonomi in diminuzione rispetto all’anno precedente (-2,1%), tra le categorie di lavoratori autonomi aumentano gli imprenditori agricoli professionali (+1,7%) anche se la categoria dei Coltivatori diretti coloni e mezzadri continua ad essere nettamente prevalente (88,2% del totale nel 2025)

-Foto di repertorio IPA Agency-

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