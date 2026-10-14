Olivia Rodrigo annuncia il remix di “Expectations” in collaborazione con Chappell Roan

ROAN MILANO (ITALPRESS) – Olivia Rodrigo, vincitrice di 3 Grammy Awards, annuncia l’uscita del remix del suo brano “Expectations”, con la partecipazione di Chappell Roan. Il brano sarà disponibile dal 15 ottobre alle 01:00 (ora Italiana). La canzone originale è contenuta nel terzo album di Olivia Rodrigo, che ha debuttato al primo posto della classifica Billboard 200 con 485.000 unità vendute nella prima settimana, diventando il più grande debutto solista del 2026 e raggiungendo la vetta delle classifiche in 17 Paesi.

L’album ha debuttato alla #1 anche in Italia nella classifica generale degli album e anche in quella dei formati fisici più venduti (classifica FIMI/NIQ). Il remix segna la prima collaborazione in assoluto di Chappell Roan ed è stato prodotto da Daniel Nigro, collaboratore di entrambe le artiste.

Oltre al nuovo singolo, verrà pubblicato contemporaneamente anche il videoclip ufficiale, che vedrà protagonisti sia la Rodrigo che la Roan e sarà diretto da Bardia Zeinali. Il 29 agosto 2026 si è tenuto al Great Park di Irvine, in California, Daisy Chain Fields, il primo festival musicale di Olivia Rodrigo interamente guidato da donne. Il festival ha raccolto 20 milioni di dollari a favore di 10 organizzazioni senza scopo di lucro impegnate a promuovere i diritti delle donne e delle ragazze e a difenderne gli interessi.

L’evento, della durata di una sola giornata, ha proposto una lineup composta da artiste innovative e all’avanguardia, tra cui Chappell Roan. Il festival ha inoltre offerto occasioni di formazione, confronto e partecipazione attiva sui temi che riguardano le donne e le ragazze negli Stati Uniti e nel resto del mondo.

Più avanti, Chappell Roan organizzerà una raccolta fondi a scopo benefico, The Super Graphic Spectacular e The Super Graphic Block Party, un evento di due giorni che si terrà a Los Angeles e che proporrà intrattenimento dal vivo, opportunità di volontariato e iniziative concrete per coinvolgere e sostenere la comunità.

L’intero ricavato netto della vendita dei biglietti sarà devoluto al The Midwest Princess Project, per contribuire a fornire risorse e supporto ai giovani transgender e alle comunità LGBTQ+.

-Foto Angelica Colella-

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