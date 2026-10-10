Nuovo attacco degli Houthi all’aeroporto di Riad in Arabia Saudita, scalo evacuato e voli dirottati

RIAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – L’aeroporto internazionale “Re Khalid” di Riad, capitale dell’Arabia Saudita, è stato colpito da un nuovo attacco degli houthi. Secondo quanto riferiscono i media locali, lo scalo è stato evacuato, e i voli diretti a Riad vengono dirottati su altri aeroporti.

– foto IPA Agency –

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